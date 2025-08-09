Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Üniversite destek personeli mi yoksa gsb destek personeli mi ?

Üniversite şoförlük gsb elektrik ?


ARTVİNLİ1608
Aday Memur
09 Ağustos 2025 12:34
GSB. Çünkü çocuklar tatildeyken koğuşları çamaşırlı suyla temizlersin

Ads34
Aday Memur
09 Ağustos 2025 12:44

Gsb elektrik bölümünde atandım buradaki görevim sadece elektrik mi yoksa başka iş yaptırırlar mı

