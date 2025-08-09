Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Ağustos 2025 12:08
Resen hizmet içi eğitim olur mu?

Merhaba hocalarım, beni yine resen hizmetiçi ne yazmislar, başka ilde ve gitmem mümkün değil, bir de şaka gibi 2 gün önceden haber veriyorlar, yani asker gibi tatilde de hazır kıta bekleyeceğiz, belki görev verirler diye, belki tatilde ben yirtdisindayim, sorma falan yok bildiğin bilgilendirme için arıyoruz diyor, kadına gelemeyeceğimi söyledim, bana ile ilçeye basvur diyor, yani öğretmen kurumundaki silsileyi atlayabilir mi? Perşembe den dilekçe yazdım ,çünkü bunlar Çarşamba mesai bitiminde haber verdi, bekledim haber gelmedi,cuma günü de rapor aldım kurs p.tesi Perşembe arası, sıkıntı olur mu, yani olul raporu işledi ama bir yerde raporu kurs merkezine yollayin falan da yazmışlar, kursiyer olarak hala görünüyorum yani dilekçeden de haber yok dys ile ilçeye yillamislardi, bilen varsa bir diyebilir mi, okulda müdürden, veliden, öğrenciden mobbing, t.ehditle seneyi bitirip 2 ay tatil yapacağız, temmuzdan beri tatilimin içine ettiler, şehirde elini sallasam öğretmene çarpar ama MEB bir bizim okulu arıyor ,benim müdür de benim adı veriyor, mahvettiler tatilimi, bu kafayla seneye başlayacağım,tatilde insanlara resen eğitim de anca Türkiye'de olur.

Çok Yazılan Konular

Öğretmen Meslek Kanunu yayınlandıÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Müdürler ve Müdür Yardımcıları neden nöbet tutmuyor?Sınıf öğretmenlerine Rehberlik branşına geçiş imkanı sağlanmalıdırİl emri geldi mi? Gelmedi mi?Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiŞeflik yapmak değer mi gerçekten?Ali Yalçın'ın öğretmenlerle ilgili bir şey söylememesi.Ek ders net 110 lira. Maaş karşılığından fazla derse giren saftır.Sigortasını ödeyip dışarıdan emekli olan var mı?

Sözlük

unutmak 1 sandal ağacı 1 kayısı 1 takiyye 1 aşk 2 gap year 2 bir ölünün anı defteri. 1 film replikleri 1 günaydın sözlük 1 günün sözü 2

Son Haberler

Bursa'da yangınlar söndü, kirliliği 1 ay daha sürecekİstanbul'da bir kadın, yoldan geçen araçlara taşla saldırdıİstanbul'da markette taciz iddiası: 1 gözaltı4 ilde denize girmek yasaklandıYTÜ'de rekor promosyon anlaşması.. 110 bin TL veya faizsiz 400 bin TL kredi

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?