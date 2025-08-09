Resen hizmet içi eğitim olur mu?

Merhaba hocalarım, beni yine resen hizmetiçi ne yazmislar, başka ilde ve gitmem mümkün değil, bir de şaka gibi 2 gün önceden haber veriyorlar, yani asker gibi tatilde de hazır kıta bekleyeceğiz, belki görev verirler diye, belki tatilde ben yirtdisindayim, sorma falan yok bildiğin bilgilendirme için arıyoruz diyor, kadına gelemeyeceğimi söyledim, bana ile ilçeye basvur diyor, yani öğretmen kurumundaki silsileyi atlayabilir mi? Perşembe den dilekçe yazdım ,çünkü bunlar Çarşamba mesai bitiminde haber verdi, bekledim haber gelmedi,cuma günü de rapor aldım kurs p.tesi Perşembe arası, sıkıntı olur mu, yani olul raporu işledi ama bir yerde raporu kurs merkezine yollayin falan da yazmışlar, kursiyer olarak hala görünüyorum yani dilekçeden de haber yok dys ile ilçeye yillamislardi, bilen varsa bir diyebilir mi, okulda müdürden, veliden, öğrenciden mobbing, t.ehditle seneyi bitirip 2 ay tatil yapacağız, temmuzdan beri tatilimin içine ettiler, şehirde elini sallasam öğretmene çarpar ama MEB bir bizim okulu arıyor ,benim müdür de benim adı veriyor, mahvettiler tatilimi, bu kafayla seneye başlayacağım,tatilde insanlara resen eğitim de anca Türkiye'de olur.