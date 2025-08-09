Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
09 Ağustos 2025 12:19
İHRAÇTAN DÖNÜŞ HİTAP VERİ GİRİŞİ
2021 yılında ihraç edilip mahkeme kararıyla 2025 yılında iadem sağlandı. Bu süreçte asker kaçağı durumuna düştüğüm için tarafıma idari para cezası yazıldı. Geri dönüş tazminatımdan alacağım miktarı askerlik idari para cezasını mahsup edip yatırdılar. İdari para cezasını da mahkeme kararıyla iadesini aldım fakat Sgk ya hitap kayıtlarının girilmesi gerekliymiş. Emniyet genel müdürlüğünde hiçbir yere ulaşamıyorum bu konu ile ilgili. Bilgisi olan bi meslektaşımız var mıdır acaba ?

atmacaaa
Aday Memur
09 Ağustos 2025 13:05
Bağlı bulunduğun il personel şube müdürlüğünde Personel Daire Başkanlığına hitaben dilekçe yazman gerekli, görevli arkadaşlar dilekçe konusunda yardımcı olurlar. Yaklaşık 10 - 15 güne kadar da düzeltmeyi yapıyorlar
