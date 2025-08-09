Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
09 Ağustos 2025 13:43
AÖF Sınav Görev Ücreti

ağustosta yapılacak aöf sınav görevli ücretleri hakkında bilgisi olan var mı.? En son gözetmen 657 tl di. Artış oldu mu ?


Fatih TURAB
Memur
09 Ağustos 2025 14:25
olmadı hocam
