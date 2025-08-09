Promosyon için haber konusu

Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
09 Ağustos 2025 13:43
Kıymetli meslektaşlarım, çok fazla çaba göstermeme rağmen maalesef hazırlamış olduğum haber metni yayınlanmadı. Defalarca yazmama rağmen ve tamam denilmesine rağmen haber metni yayınlanmadı.

Mal müdürü arkadaşların yaptığı gibi twitter da edip üzen'in sayfası üzerinden gündem yapmaktan başka çaremiz kalmadı.

Hazırlamış olduğum haber metni aşağıdadır. Hazırlamış olduğum metnin ekran görüntüsünü alarak twitter da edip üzen'in sayfasında paylaşabilir yada buranın linkini verebilirsiniz.

Adalet Bakanlığı Personelinden Banka Promosyonu İçin Çağrı:

Şartlar Kaldırılsın, Rekabet Artsın!

Adalet Bakanlığı, 2022 yılında üç yıllık maaş promosyonu sözleşmesi imzaladı ve mevcut anlaşma 2025 yılı Ağustos ayında yenilenecek. 200 binin üzerinde personeli bulunan Bakanlık, yeni promosyon ihalesine hazırlanırken, personel promosyon miktarının hakkaniyetli olmasını istiyor.

Çalışanlar, kişi başı en az 200 bin liralık bir promosyon ödemesi talep ediyor. Ancak personelin asıl vurgusu, ihale sürecinde rekabetin artırılması. Bakanlık merkezinde ve büyük adliyelerde şube bulunması ya da adliyelere yakın ATM şartı gibi kriterlerin, bankaların ihaleye katılımını kısıtladığı belirtiliyor. Adalet Bakanlığı personeli, bu şartların kaldırılarak daha fazla bankanın ihaleye katılmasının sağlanmasını ve böylece daha yüksek promosyon ödemeleri elde edilmesini istiyor.

Personeller Memurlar.net Adalet Bakanlığı forum bölümünde, ?Adalet Bakanlığı yetkilileri, sesimizi duyun! İhale şartlarını esneterek rekabeti artırın, çalışanların hak ettiği promosyon miktarını elde etmesini sağlayın. 200 bin personelin beklentisi, adil ve yüksek bir promosyon anlaşmasıdır!? şeklinde görüşlerini dile getiriyor.

18 Ağustos 2025'te yapılacak ihale, Bakanlık çalışanları için büyük önem taşıyor. Yetkililerden, personel lehine adımlar atılarak daha kapsayıcı ve rekabetçi bir ihale süreci bekleniyor.


09 Ağustos 2025 14:08

Sen elinden geleni yapmışsın. Memurlarnet in tarafı belli zaten. Teşekkürler.

X ten de dediğini yaoacagim


09 Ağustos 2025 14:42

Şartlar paylaşıldı zaten daha da kaldırılmaz herşey için çok geç ama dediğimi yapacağım


09 Ağustos 2025 14:43
o edip denen sahis neden adliye personelleri ile ilgili haber yapmiyorsun diye tweet attigim icin beni engelledi
