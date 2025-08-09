Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
BİRİ BU DURUMA ACİLEN EL ATSIN

Site reklamdan zaten geçilmiyordu, şimdi bir de video reklam koymuşlar.

Reklamı gördüğüm anda siteyi kapatıp çıkıyorum, üyeler foruma girmesin diye mi yapıyorsunuz anlamadım.

Ne bu para aşkı. Rezalet bi reklam politikası yürütülüyor şu an.

