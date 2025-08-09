Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
09 Ağustos 2025 14:44
Ds Şeflik

Arkadaşlar merhaba. GYS ile denetimli serbestlik şeflik sınavına girmeyi düşünüyorum. Sizlere sorum şu: DS'de Şef ne iş yapar, maaş farkı var mı, özlük hakları nelerdir ve tayin durumu var mı?

Yardımcı olanlara şimdiden teşekkür ederim...

