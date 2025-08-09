astsubayliktan memurluga geçis

2 yillik astsubayim başka bir kuruma KPSS ile atanma hakki kazandim geçis ile ilgili sikinti olur mu 15 yillik zorunlu hizmet süresi içinde istifa edebiliyor muyuz

