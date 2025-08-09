Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


09 Ağustos 2025 16:32
Mazeretin sona ermesi

Eş durumu tayiniyle (özel sektör) bursada istanbula geldim. Eşimin işiyle ilgili değişiklik olacağı için mazeretim bitiyor. Ocak ayını beklemeden bittiğine dair dilekçemi verirsem işleme konulur mu bilgisi olan var mı acaba?

