Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


09 Ağustos 2025 17:31
GSB alımındaki orta öğretim başvurusunda yükseköğretim'de öğrenci olmaması detayı?
Merabalar lise GSB alımında lise üzeri başvuru şartında yükseköğretim'de aktif olarak öğrenci olmaması şartındaki detay pasif öğrenci için de geçerlimidir? arkadaşımın kaydı var ama ders yenilememiş ve uzun zamandır pasif öğrenci olarak görünüyor. bu durum onu etkiler mi bilen biri yardımcı olabilir mi rica etsem?

Çok Yazılan Konular

Malmüdürlerinin Türkiye Geneli Son DurumuTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Genel Tarım SayımıKamuda bahçıvan olmakÜniversite destek personeli mi yoksa gsb destek personeli mi ?Tarım bakanlığı koruyucu giyim

Sözlük

takiyye 1 günün sözü 1 film replikleri 1 günaydın sözlük 1 aşk 2 kayısı 1 unutmak 1 bir ölünün anı defteri. 1

Son Haberler

Sinop'ta Orman yangını! Bir köy tahliye edildiİletişim Başkanı Duran'dan: Barış sürecine katkımız büyükGalatasaray'ın eski gol kralı Amedspor'daErdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştüÖğretmen gördüğü reklama kandı: Tüm birikimini kaptırdı

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?