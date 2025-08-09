Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


09 Ağustos 2025 18:02
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavında Yazılı Haricinde Sözlü Mülakat Olması Hk.
Arkadaslar bu konu hakkinda dusuncelerinizi, yaşadıklarınızı paylaşabilir misiniz ? Çalıştığım kurumda yazılıdan 60 - 70 puan alanlara sözlüde 100 verip ; yazılıdan 85 - 95 alanlara sozlude 60 70 verip elediler. Bu mülakatlar ne zaman kalkacak biz çabalayıp zaman ayırırken dualar edip sınavlarımıza çalışıp basarılı olurken bu vasıfsız insanlar kul hakkı yemekten utanmayan insanlar bizim hakkımızı yeyip başımıza yönetici oluyorlar hemde başarısızken.....

Çok Yazılan Konular

Sözleşmeliden Kadroluya Geçişte Yanlış Atama2025 Naklen Atama KontejanlarıOğlumun Engeli, Durumu (Belediye Nakil Talebi)İBB Evrak TeslimiBelediye Avukat2025 Yılı İBB Maaş PromosyonuZabıta Bakmakla Yükümlü

Sözlük

günaydın sözlük 1 kayısı 1 bir ölünün anı defteri. 1 aşk 2 günün sözü 1 takiyye 1 unutmak 1 film replikleri 1

Son Haberler

Sinop'ta Orman yangını! Bir köy tahliye edildiİletişim Başkanı Duran'dan: Barış sürecine katkımız büyükGalatasaray'ın eski gol kralı Amedspor'daErdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştüÖğretmen gördüğü reklama kandı: Tüm birikimini kaptırdı

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?