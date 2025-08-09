Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavında Yazılı Haricinde Sözlü Mülakat Olması Hk.

Arkadaslar bu konu hakkinda dusuncelerinizi, yaşadıklarınızı paylaşabilir misiniz ? Çalıştığım kurumda yazılıdan 60 - 70 puan alanlara sözlüde 100 verip ; yazılıdan 85 - 95 alanlara sozlude 60 70 verip elediler. Bu mülakatlar ne zaman kalkacak biz çabalayıp zaman ayırırken dualar edip sınavlarımıza çalışıp basarılı olurken bu vasıfsız insanlar kul hakkı yemekten utanmayan insanlar bizim hakkımızı yeyip başımıza yönetici oluyorlar hemde başarısızken.....

