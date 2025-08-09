110 bin Nakit veya 400 Bin Kredi YTÜ

Kaynak: Emniyet Teşkilatı Sendikası

PROMOSYON TARİHİNDE ÖNEMLİ GELİŞME 400.000 ₺ faizsiz Kredi İMKÂNI SAĞLANDI.

Yıldız Teknik Üniversitesi promosyon anlaşmasına imzaları attı. Bankalarla yapılan anlaşma sonrası promosyon detayları belli oldu.

YTÜ personellerini ilgilendiren açıklamada 110 bin liralık nakit promosyon kampanyasına imzaların atıldığına yer verildi. Atılan imzaya baktığımızda tüm personellere tek seferde 110 bin liralık promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.

110 bin liralık promosyon ödemesine alternatif olarak faizsiz kredi kampanyası da sunuldu. 110 bin lira almak istemeyen, daha fazla ödeme almak isteyen memurlar, 400 bin liralık faizsiz kredi çekebilecek.

400 bin liralık kredi çekmek istediğinizde vadelere göre geri ödeme tutarları şu şekilde verildi:

12 ayda: 33 bin 334 lira.

24 ayda: 16 bin 667 lira.

36 ayda: 11 bin 112 lira.

48 ayda: 8 bin 334 lira.

60 ayda: 6 bin 667 lira.