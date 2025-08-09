Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ağustos 2025 18:52
110 bin Nakit veya 400 Bin Kredi YTÜ

Kaynak: Emniyet Teşkilatı Sendikası

PROMOSYON TARİHİNDE ÖNEMLİ GELİŞME 400.000 &#8378; faizsiz Kredi İMKÂNI SAĞLANDI.

Yıldız Teknik Üniversitesi promosyon anlaşmasına imzaları attı. Bankalarla yapılan anlaşma sonrası promosyon detayları belli oldu.

YTÜ personellerini ilgilendiren açıklamada 110 bin liralık nakit promosyon kampanyasına imzaların atıldığına yer verildi. Atılan imzaya baktığımızda tüm personellere tek seferde 110 bin liralık promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.

110 bin liralık promosyon ödemesine alternatif olarak faizsiz kredi kampanyası da sunuldu. 110 bin lira almak istemeyen, daha fazla ödeme almak isteyen memurlar, 400 bin liralık faizsiz kredi çekebilecek.

400 bin liralık kredi çekmek istediğinizde vadelere göre geri ödeme tutarları şu şekilde verildi:

12 ayda: 33 bin 334 lira.

24 ayda: 16 bin 667 lira.

36 ayda: 11 bin 112 lira.

48 ayda: 8 bin 334 lira.

60 ayda: 6 bin 667 lira.

Çok Yazılan Konular

2026 için zam teklifi 6+6Kamu İşçisi ile MemurMemurlar net memurun sorununu neden yayınlamıyorsunMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Memurların 2026-2027 Yılları İçin 8. Dönem Toplu Sözleşme Talepleri (Genel Talepler)2026 yılı sgk banka promosyonları2000-2008 arasına kademeli emeklilik2025 için %12 +%8 +3 bin TL seyyanen,2027 için %9+%8Memurların, toplu görüşme umursamazlığıSendikacılık lağvedilmeli

Sözlük

kayısı 1 unutmak 1 takiyye 1 günaydın sözlük 1 aşk 2 film replikleri 1

Son Haberler

Geri gönderme merkezi'nde intihar iddiasına valilikten açıklamaSakarya'da denize giren çocuk boğulduEğlence mekanı görünümlü mekanda kaçak içki imal etmişlerTicaret Bakanlığı'ndan sahte ilanlara 137 milyon TL cezaKocaeli'de psikolojik sorunlu anne evladını katletti

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?