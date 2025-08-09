Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Ağustos 2025 18:52
Disiplin affı istiyoruz

Disiplin affı istiyoruz


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
09 Ağustos 2025 20:15

Suç işlemeseydiniz daha kolay olmaz mıydı?


mhmet22
Aday Memur
09 Ağustos 2025 20:31

TAMAM

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmen Meslek Kanunu yayınlandıÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Müdürler ve Müdür Yardımcıları neden nöbet tutmuyor?Sınıf öğretmenlerine Rehberlik branşına geçiş imkanı sağlanmalıdırBranş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiEk ders net 110 lira. Maaş karşılığından fazla derse giren saftır.İl emri geldi mi? Gelmedi mi?Kuşa dönen ek derslerŞeflik yapmak değer mi gerçekten?Ali Yalçın'ın öğretmenlerle ilgili bir şey söylememesi.

Sözlük

unutmak 1 aşk 2 film replikleri 1 takiyye 1 kayısı 1 günaydın sözlük 1

Son Haberler

Geri gönderme merkezi'nde intihar iddiasına valilikten açıklamaSakarya'da denize giren çocuk boğulduEğlence mekanı görünümlü mekanda kaçak içki imal etmişlerTicaret Bakanlığı'ndan sahte ilanlara 137 milyon TL cezaKocaeli'de psikolojik sorunlu anne evladını katletti

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?