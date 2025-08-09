Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ağustos 2025 18:55
2025 için %12 +%8 +3 bin TL seyyanen,2027 için %9+%8

15yillik memurum tecrübe herşey .çok şey beklemeyin bu yandaslardan .bakmayın hazır olun şöyle yaparız böyle yaparız diyenlere işçinin satıldığı yerde memurun helvası yenir.para yok hele şimşek hayatta vermez


Memurilanlari
Şef
09 Ağustos 2025 18:57

Başlıkta attığını verirlerse başlarına taş düşmüş demektir.


sezai0619
Şube Müdürü
09 Ağustos 2025 19:08

15 yıllık memurmuşsunuz ama geçmişten ders almadan yükseklerden uçmuşsunuz. İlginç.


Hocass
Memur
09 Ağustos 2025 19:20

Arkadaşlar zaten %1 de verse %12de verse enflasyon bu civarda çıkacağı için biz karda olmayacagiz


Lalo Salamanca
Şef
09 Ağustos 2025 19:50

Kaynağın var mı yoksa sallıyor musun


pomem1010
Memur
09 Ağustos 2025 20:02

10 yıllık tecrübeme göre +3 bini vermzler


Yasin.Ozen
Genel Müdür
09 Ağustos 2025 20:12

Bu arada tam olarak bu olacak bence :) Yani oranlar seyyanen tam olarak tutmasa da zam miktarı bu kadar olur. Ek olarak belki aile-çocuk yardımı ve bazı meslek gruplarında en çok birkaç bin liralık ek ödeme puan artışı vs. olur.


Hocass
Memur
09 Ağustos 2025 20:31

Hocam yazımda duyum demedim tecrübeme göre .ama duyum olsa ne olacak bu oran gelecek

Lalo Salamanca, 2 saat önce

Kaynağın var mı yoksa sallıyor musun


skarner
Memur
09 Ağustos 2025 20:34

15 yıldır hiç toplu sözleşme görmediniz herhalde bu nasıl analiz böyle

3 bin lira değil 3 lira bile seyyanen vermezler ayrıca o yüzdeler de o kadar yüksek gelmez


elektronik49
Şube Müdürü
09 Ağustos 2025 21:16

15 yıllık tecrübeye.dayanarak sen bir rüyanın içindesin uyan artık derim

