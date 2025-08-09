Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
1 milyon 200 bin personelimiz var. Promosyon kaç olmalı?

Adalet, meb, egm o bu şu hepsinden 4 5 kat fazla personel sayımız var, aylık ortalama maaş hepsinden kat kat fazla, promosyon anlaşmasından Adalet bakanlığının en az 2 katı fazlasını almamız gerekiyo bu sayı ve bu devasa bütçeyle, ayrıca bizde bi kaç ilçe sağlık hariç promosyon toplu yapılmıştı 3 sene önce. Bankalar ne kazanıyosa %90 inini bizim bakanlıktan kazanıyo, doktorların ortalama 200 bin maaşından bahsetmiyorum bile, diğer personel 70 80 bin civarı ee, 1 milyon 200 bin kişiyi hesaplayın banka bize nakit 1 milyon dağıtsa yine kârlı bizden, şimdiden başlayalım arkadaşlar kaşımaya.

