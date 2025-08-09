Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Ağustos 2025 21:35
İlkokul müdür yardımcısı 2-3-4 İngilizce ya da 4. Sınıf derslerine girmelidir.

Arkadaşlar ciddi bir haksızlık var. Ortaokul müdür yardımcıları derse girerken ilkokul müdür yardımcıları iş yükü daha az olmasına rağmen derse girmiyorlar. Hadi tükçe matematik hayat bilgisi fen sosyal girsin demiyoruz ama İngilizce öğretmeni olmayan okullarda İngilizce 2, 3 ve 4. Sınıfların İngilizce dersine girmelidir. 6 saat eder. İngilizce öğretmeni varsa 4. Sınıfların trafik - demokrasi ve din kültürü dersine girmelidir. Bu dersleri zaten hiç görmedi ki çocuklar. Neyin bütünlüğü olacak? O da 6 saat eder. Böylece sınıf öğretmenlerinin maaş karşılığı 18 saat uygulaması bir nebze olsun düzelmiş olur. Ayrıca ortaokula başlayacak dördüncü sınıf için farklı öğretmenler tecrübe edilmiş olur.

Sendikalara yazalım destek görmeli bu durum.


muallim_34
Genel Müdür
09 Ağustos 2025 23:28

Destek

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ek ders net 110 lira. Maaş karşılığından fazla derse giren saftır.ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiSınıf öğretmenlerine Rehberlik branşına geçiş imkanı sağlanmalıdırÖğretmen Meslek Kanunu yayınlandıKuşa dönen ek derslerEk Ders Ücreti Düşüklüğü ve Sendikalara ÇağrıPsikiyatri geçmişi öğretmen güvenlik soruşturmasında sorun yaratır mı?Resen hizmet içi eğitim olur mu?Başka şehirden alınan heyet raporu kabul ediliyor mu?

Sözlük

takiyye 1 film replikleri 1 aşk 2 kayısı 1 günaydın sözlük 1 unutmak 1

Son Haberler

Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandıDoğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısıİstanbul'da binlerce kişi gazze için yürüdü!Gıdada uygunsuzluğa 1,5 milyar lira ceza kesildiSamsunspor, Gençlerbirliği'ni devirdi

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?