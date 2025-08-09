Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Ağustos 2025 23:43
Memura refakat izni kanser durumunda verilir mi?

4. Evre kanser olan babası için her hangi bir engel olmadan "refakat izni" alınabilir mi? Yoksa bu durumun da başka gerekçeleri var mı?


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
10 Ağustos 2025 01:00

Alırsınız.

Mazeret tayini de yapılabiliyor.


NEMEDYA
Memur
10 Ağustos 2025 01:41

Öncelikle cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Babam 4. Evre kolon kanseri. Ama şimdilik her ihtiyacını görebiliyor (kemoterapi sürecine rağmen) . Yani doktoru "şimdilik refakat ihtiyacı yok" diyebilir mi? Yoksa 4. Evre (ki son evre) olması yeterli mi? Tekrar teşekkürler, saygılar.

atahoca, Bugün

Alırsınız.

Mazeret tayini de yapılabiliyor.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
10 Ağustos 2025 12:36

Öncelikle babanızın bir an önce sağlığına kavuşmasını, size ve ailenize de bu süreçte kolaylıklar dilerim.

Dördüncü evre kemoterapi gören bir hastanın ihtiyaçları olacaktır. Hassas bir süreç, bu dönemde bağışıklık düştüğünü göz önüne alınca durum daha iyi anlaşılır. Rapor verilir. Sadece raporun izne çevrilmesi için bazı ifadelerin yer alması gerekiyor. Sağlık kurulu onaylar.

Refakat izni 3+3 (ay) süreyle veriliyor, diye biliyorum.

Siz durumu daha iyi değerlendirerek davranınız.

NEMEDYA, Bugün

Öncelikle cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Babam 4. Evre kolon kanseri. Ama şimdilik her ihtiyacını görebiliyor (kemoterapi sürecine rağmen) . Yani doktoru "şimdilik refakat ihtiyacı yok" diyebilir mi? Yoksa 4. Evre (ki son evre) olması yeterli mi? Tekrar teşekkürler, saygılar.


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
10 Ağustos 2025 13:00

Sizden başka bakacak kimsesi yoksa her türlü alınır. İdare arıza çıkartırsa, idare mahkemesine dava açabilirsiniz.


Üyebilgi
Aday Memur
10 Ağustos 2025 14:16

Merhabalar hocam öncelikle geçmiş olsun. Kanser hastası kişinin sağlık kurulu raporunda şu ibareler varsa 3 aya kadar, gerekli görülmesi halinde 1 katına kadar uzatılması kaydıyla refakat izni alabilirsiniz. "Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi halinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar uzatılır."


mesud
Memur
10 Ağustos 2025 15:08

Öncelikle geçmiş olsun. Benim oğlum da testis kanseri olmuştu ben doktora refakat izni varmış dediğimde hemen sekreteri ni aramış tı 6 aylık rapor yazmışlardı 3+3 mü yoksa 6 ay bütün mu idi hatırlamıyorum. Ama 6 aydı . Sıkıntı olmaz siz söyleyin onlar her konuda yardımcı oluyorlar . Çok şükür bizim sıkıntımız geçti sizin kide gelir geçer inşallah

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ek ders net 110 lira. Maaş karşılığından fazla derse giren saftır.ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiSınıf öğretmenlerine Rehberlik branşına geçiş imkanı sağlanmalıdırKuşa dönen ek derslerÖğretmen Meslek Kanunu yayınlandıOkulumda mutsuzum mobbinge uğruyorum.Ek Ders Ücreti Düşüklüğü ve Sendikalara ÇağrıPsikiyatri geçmişi öğretmen güvenlik soruşturmasında sorun yaratır mı?Resen hizmet içi eğitim olur mu?

Sözlük

anormal derecede sıcak hava 1 unutmak 1 günaydın sözlük 1 aşk 3 baaria 1 paranoya 1 takiyye 1 film replikleri 1

Son Haberler

Volkan Demirel'den Kerem Aktürkoğlu açıklamasıAntalya'nın deniz suyu sıcaklığı, İstanbul ve Ankara'nın sıcak havasını geride bıraktıDenizli honaz'da orman yangını son anda kontrol altına alındıGözaltındaki Rezan Epözdemir neyle suçlanıyor?Bakan Göktaş: Terörden arınmış bir Türkiye istiyoruz

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?