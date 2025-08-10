Okulumda mutsuzum mobbing.

İlkokulda sınıf öğretmeniyim.Okulumda 6.yilim ancak okulda mutlu değilim geçmiş dönemdeki idareciler yüzünden çok kötü olaylar yaşadım ve malesef o idareciler okuldan tayin isteyip gittiler.Giderken okulda bulunan öğretmenlere karşı beni kışkırttılar.2-3 yıldır konuşmayan küs duran öğretmenler var.Okulda bulunmak beni geriyor ve malesef sağlığımin bozulmasına sebeb oldu.Her yıl tayin istiyorum fakat bulunduğum ilde hiç boş yer yok.Sorun yaşadığım idarecilerin egoları yüzünden okulda bana karşı bir tepki oluştu.Eski idarecilerim bana sorusturma açtırdı ve içine öğretmenlerine dahil ettiler.Sizce ne yapayım gitmek istiyorum, gidemiyorum.Elimden birşey gelmiyor.Milli eğitime çıkıp okulumu değiştirmesini istedim ,olumlu bir cevap alamadım.Tavsiyeleriniz nedir yardımcı olursanız sevinirim.

