Okulumda mutsuzum mobbinge uğruyorum.

İlkokulda sınıf öğretmeniyim.Okulumda 6.yilim ancak okulda mutlu değilim geçmiş dönemdeki idareciler yüzünden çok kötü olaylar yaşadım ve malesef o idareciler okuldan tayin isteyip gittiler.Giderken okulda bulunan öğretmenlere karşı beni kışkırttılar.2-3 yıldır konuşmayan küs duran öğretmenler var.Okulda bulunmak beni geriyor ve malesef sağlığımin bozulmasına sebeb oldu.Her yıl tayin istiyorum fakat bulunduğum ilde hiç boş yer yok.Sorun yaşadığım idarecilerin egoları yüzünden okulda bana karşı bir tepki oluştu.Eski idarecilerim bana sorusturma açtırdı ve içine öğretmenlerine dahil ettiler.Sizce ne yapayım gitmek istiyorum, gidemiyorum.Elimden birşey gelmiyor.Milli eğitime çıkıp okulumu değiştirmesini istedim ,olumlu bir cevap alamadım.Tavsiyeleriniz nedir yardımcı olursanız sevinirim.


mazıke
Şef
10 Ağustos 2025 01:53
hocam biraz zordur ama psikolojim bozuldu dıyerek rapor alacaksın ve bu söylediklerini mobbing için belgeleyeceksin. psikolojik durumunda mobbingden dolayı olduğunu ve bu yüzden rapor aldığını belirteceksin. sendika yardımı olmadan olmaz. söylediğin kişilere muhalif olan sendikaya geçeceksin. eğer bir fark yaratırsan görev yerin değiştirilir rahat edebilirsin

Yamyamav
Şef
10 Ağustos 2025 02:14

Niye milleti takıyorsunuz anlamıyorum. Dersine gir çık. Onların yüzüne bile bakma. O 2 3 öğretmen mi var okulda? Diğer öğretmenlerle sohbet edin. Benim umrumda bile olmaz. Bir de birkaç kişi yüzünden sağlığımi mi bozacağım. Bu arada çoğu okulda aynı durumlar yaşanıyor. Özellikle büyük okullarda çok sinir bozucu gruplaşmalar olur. Kendini yakın hissettigin insanlarla sohbet et.


muhalif çocuk
Aday Memur
10 Ağustos 2025 02:59
Katılıyorum. Özellikle sınıfçı, okul öncesi arkadaşlar için soruyorum. İdareci olursun, Teknik Öğretmen olursun şeflik atölye kullanımı olur, branş öğretmeni olursun DYK kavgası olur vs. Ders programı ve günler belli. Diğer arkadaşlarla işiniz yok. İşini öğrenciler ve GEREKİRSE veliler ile çoğunlukla. Kardeşim de sınıfçı bunu kendisine anlatıyorum hala saçma şeyleri takıyorlar.
karub9191
Şef
10 Ağustos 2025 08:50

Tokatı bas müdür yardımcısına. Diğer öğretmenleri de salla. Öğretmenler sallanmaz zaten


el elif
Aday Memur
10 Ağustos 2025 09:33
ya anlamiyorum şu okulda benimle konuşmuyor bilmem ne diye kendini uzenleri..okul dışında hayatınız hobileriniz yok mu?Benim kendi tercihim olarak karakterini begenmedigim kişiler var..Benle ilgili olmasa bile asla selam kelam etmediğim..hiç de umrumda değil..tüm okul konuşmada gene umrumda değil.Hatta bazen ben konuşmak istemiyorum.Tenefuste çıkıp kahvemi çayımı içer dersime geçerim

Braweheart01
Genel Müdür
10 Ağustos 2025 11:39

ben sabah 9 dan akşama 4-5 e kadar okuldayım en çok vakit geçirdiğim yer 30 saat full dersteyim sınıfçıyım öğleden sonra destek odası ve iyep kurslarım var her günüm dolu . iş ortamına gelecek olursak öğretmenlerden beğenmediğim var idareyi de sevmem başka okula gitsem de beğenmediğim öğretmenler olacak sevmediğim idareciler olacak o nedenle hiçbir okula tayin istemiyorum sorunlardan kaçmak yerine sorunlarla mücadele edin yenik düştüyseniz de gitmeyin gittiğiniz diğer okulda da benzerleri mutlaka oluşur okul böyle bir yerdir kaçtığınız zamanlar sorunlar sizi bırakmaz .

Mobbinge gelecek olursak idare size mobbing yapıyorsa konulup anlaşma yoluna gidin halen de devam ederse siz de onlara mobbing yapın okula gelmedikleri saatte nöbet defterine yazın idare okulda yoktu diye törenlere girmezse onlara gidip hesap sorun kavga çıkarın nöbet defterine idareciler istiklal marşı törenine katılmadı diye yazıp imzalayın sonrasında sizinle barışacaklardır ama asla okuldan gitmeyin onlar gitsinler


JohbnWickk
Aday Memur
10 Ağustos 2025 11:52

Eski okulumda mobbing yapan okul müdürü ile sıkıntılıydım lakin mutsuz değildim yeni okulumda iki yıldır görev yapıyorum kimseyle aramda bir sıkıntı yok ama okul içinde bir çok hocanın birbiri ile derdi var.

Öğretmenler arasında Basit konulardan bu sıkıntılar oluyor yok onlar benle konuşmuyor yok beni bir yere çağırmadı vs vs

Basit seyleri mobbing sayanlar bile var yok benim öğrencilerle çektiğim videoları okulun instagramına koymadı yok bana neyiniz var?Niye gelmediniz? dedi yok bana söyle bir baktı

Bazı öğretmenlerin cidden olgunlaşması lazım özellikle bilhassa kadın öğretmenlerin. İlkokul çocuğu gibi bazıları yalan değil. Basit bazı şeyleri anlamsız büyütüyorlar.

Küs duruyorsa küs dursun senin onlara onların sana ihtiyacı yok sonuçta iş arkadaşısınız. Merhaba merhaba dersiniz ya da onu da demezsiniz

Okul onların ya da sizin değil kimsenin bir yerden bir yere de gitmesine gerek yok.

Sağlığınız bu kadar basit şeye bozulmasın gazzede hergün küçük çocuklar ölüyor doğu türkistanda zulüm var sağlığınız bozulacaksa ona bozulsun


kimuni
Genel Müdür
10 Ağustos 2025 11:54

selamlar,

arkadaşlar bu kullanıcıya bende özelden yazdım. Ama farkediyorum ki çoğumuz ya aynı yada benzer temada notlar bırakmışız. isterseniz gönderdiğim mesajı buraya da copy paste edebilirim.

yalnız benim de bir sorum var: değerli arkadaşlar bende geçen yıl mobbinge uğradığımı düşünmedim değil ama, burada misal beni farklı okula göndermişlerdi bende sabretmek istedim bu yıl yine öyle olsa yine öyle yaparım gibime geliyor. yani görevlendirme gönderdikleri okula gitmeyi kabul ettim hemde çok uzaktı. ihtimal bu yıl belki daha uzak da olabilir. (Fakat araba kullanmayı nerdeyse öğrendim ve araba aldım elhamdulillah elhamdulillah elhamdulillah.)

yani ama şunu söylüyorum

bazı arkadaşlar misal demişler ki siz de müdüre mobbing yapın, nöbet defterine müdür gelmedi felan yazın demişler. Bu nasıl bir işleyiş ki benim bu durum hakkında hiçbir bilgim yok fakat şunu da düşünmedim değil bu durumu daha depreştirmez mi?

müdür daha da gareze gelip başka sorunlara da yol açabilir.

bilmiyorum.


kimuni
Genel Müdür
10 Ağustos 2025 11:55

bu kullanıcıya özelden ilettiğim mesajımın kopyasıdır (aşağıda)

hocam benim bildiğim (ruhsal sorunlar yaşıyorsanız) ruhsal sorunlara kuran okumak iyi gelir. Arapça bir videoda dinlemiştim bunu. yalnız önemli bir husus var okumaya başladığınız anda bırakmamak gerekli.

diğer bir husus da şu: hocam böyle yapın doğrusu budur gibi bir iddia da bulunmuyorum sadece kendi yaptığım şeyi sizinle paylaşmak istiyorum

ya diğer öğretmenleri ben şahsen çok da benimle alakalı görmüyorum. inanın onlarda işlerini yaptıktan sonra evine gidip aileleri akrabaları ile ilgilenmek isteyen insanlar.

zaten resmi kurumda çalışıyoruz 657 yede tabiiyiz ve başka prosedürler de mevcut sorumlu olduğumuz. dolayısıyla ne mi yapıyorum şahsen hiiç suya sabuna dokunmamaya çalışıyorum. kendi özelimdede ben zeki bir kimseyim çünkü kendi kendine öğrenebilen biriyim. yani elhamdulillah onlara ihtiyacım yok.

dolayısı ile o öğretmenler aslında benle çok ilgili insanlarda değiller , iş hususu haricinde.

şimdi ben düşünüyorum hocam söylediklerinizin bazı nitel özellikler bana uymuyor ben aynı şeyleri veya nitel özellikleri sağlamıyor olabilirim veya sağlamıyorum mu diyorsunuz.

uzun süre kuran okuyun hocam ve sabırlı olun. belki kimbilir benim sahip olduğum nimetlerden daha güzeli de sizin elinize geçer.

bu arada geçen yıl ben de idaremle sanırım anlaşamamışım. yani zaten ne olduğunu anlamadım bile idare kendi kendine sorun mu çıkardı yoksa başka öğretmenler arkamdan beni şikayet mi etti bilmem ama başka okula görevlendirme gittim

çok çok zor olmadı elhamdulillah. belki bu yıl daha da kolay olacak inişallah amin amin amin.

ben elhamdulillah çok şükrediyorum Allah'a. O'na hamdolsun.

eğer bu söylediklerimden hiçbiri uymadı ise ve müslüman iseniz Allah yardımcınız olsun.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
10 Ağustos 2025 12:42

Arkadaşlar yazmışlar. Sizin en fazla temasta bulunduğunu grup öğrencileriniz. Onlarla iyiseniz zaten sorunun büyük kısmı hafifleyecektir. Bir iki arakadaşınız varsa sorunun yüzde seksen doksanı zaten hallolmuştur. Herkesle iyi anlaşılacak diye birşey yok. Bazılarına selam deyip geçersiniz. Cidden hak ettiklerine inandığınız kişilere muaşeret kuralları içinde küçük jestler yaparsanız zaman içinde yumuşama olur. Hak etmediklerine inanıyorsanız sorun etmenize gerek yok.


Adrenaline_68
Genel Müdür
10 Ağustos 2025 14:04
Arkadaşlar bende idarecilik yaptım ancak nedense idarecilik ego tatmini olarak görülüyor gerçekten çok üzücü bir durum.Mudur koltuğuna oturan kendini birşey zannediyor.Bir okul müdürü ben buranın horozuyum benim makamında saygılı olacaksın bana saygılı olacaksın diyerekten karne günü kışın pencereleri açıp öğretmenleri toplayıp avazı çıkana kadar bağırıp asagilamasi insan onur ve gururunu rencide etmesi daha sonra zorla hatalı olduğunu kabul edip özrünü beyan eden kağıda imza attırmak istemesi ne kadar doğru.O okulda olmak o odada bulunmak bile beni geriyor.Ayaklarim geri geri gidiyor malesef.

hiiammia
Memur
10 Ağustos 2025 14:06

Acaba ne yaptın da böyle oldu millet işi gücü yok ya şunu nasıl zorbalasam diye hesap yapıyor zaten

