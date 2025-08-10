Okulumda mutsuzum mobbinge uğruyorum.

bu kullanıcıya özelden ilettiğim mesajımın kopyasıdır (aşağıda)

hocam benim bildiğim (ruhsal sorunlar yaşıyorsanız) ruhsal sorunlara kuran okumak iyi gelir. Arapça bir videoda dinlemiştim bunu. yalnız önemli bir husus var okumaya başladığınız anda bırakmamak gerekli.

diğer bir husus da şu: hocam böyle yapın doğrusu budur gibi bir iddia da bulunmuyorum sadece kendi yaptığım şeyi sizinle paylaşmak istiyorum

ya diğer öğretmenleri ben şahsen çok da benimle alakalı görmüyorum. inanın onlarda işlerini yaptıktan sonra evine gidip aileleri akrabaları ile ilgilenmek isteyen insanlar.

zaten resmi kurumda çalışıyoruz 657 yede tabiiyiz ve başka prosedürler de mevcut sorumlu olduğumuz. dolayısıyla ne mi yapıyorum şahsen hiiç suya sabuna dokunmamaya çalışıyorum. kendi özelimdede ben zeki bir kimseyim çünkü kendi kendine öğrenebilen biriyim. yani elhamdulillah onlara ihtiyacım yok.

dolayısı ile o öğretmenler aslında benle çok ilgili insanlarda değiller , iş hususu haricinde.

şimdi ben düşünüyorum hocam söylediklerinizin bazı nitel özellikler bana uymuyor ben aynı şeyleri veya nitel özellikleri sağlamıyor olabilirim veya sağlamıyorum mu diyorsunuz.

uzun süre kuran okuyun hocam ve sabırlı olun. belki kimbilir benim sahip olduğum nimetlerden daha güzeli de sizin elinize geçer.

bu arada geçen yıl ben de idaremle sanırım anlaşamamışım. yani zaten ne olduğunu anlamadım bile idare kendi kendine sorun mu çıkardı yoksa başka öğretmenler arkamdan beni şikayet mi etti bilmem ama başka okula görevlendirme gittim

çok çok zor olmadı elhamdulillah. belki bu yıl daha da kolay olacak inişallah amin amin amin.

ben elhamdulillah çok şükrediyorum Allah'a. O'na hamdolsun.

eğer bu söylediklerimden hiçbiri uymadı ise ve müslüman iseniz Allah yardımcınız olsun.