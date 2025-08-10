KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


10 Ağustos 2025 00:42
Askerlikle İlgisi Bulunmamak

merhaba arkadaşlar. kurum ilan metninde "Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak," yazması askerlikten muaf olanlar da başvurabilir mi demek?

Çok Yazılan Konular

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Atama ve Yerleşmeleri Hk.2025/1 Avukat Alım SayısıYıl Bitmeden Alım Yapacak Yerler Var mı?35 Yaş Üstü Lisans Mezunu Atanmak İçin Ne Yapmalı ?Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı büro memuruBelediye mi TCDD mi? -EEMEEM MühendisiMilli Savunma Bakanlığında Sosyal Hizmet Uzmanı Hk.Psikolog AlımlarıKamuda 35 Yaş Sınırı

Sözlük

kayısı 1 günaydın sözlük 1 film replikleri 1 takiyye 1 aşk 2 unutmak 1

Son Haberler

MB'de Genel Müdür Yardımcısının Başuzman Kadrosuna Atanması Hukuka Aykırı BulunduHalı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandıDoğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısıİstanbul'da binlerce kişi gazze için yürüdü!Gıdada uygunsuzluğa 1,5 milyar lira ceza kesildi

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?