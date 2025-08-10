Gündem \ Spor
Editörler : supporters.alex 10


10 Ağustos 2025 01:53
Bütün okullara spor salonu yapılsın

Bütün okullara spor salonu yapılsın

Çok Yazılan Konular

2025 2026 Sezonu Süper Lig Tahmin Yarışması 1. Hafta

Sözlük

aşk 2 kayısı 1 günaydın sözlük 1 film replikleri 1 unutmak 1 takiyye 1

Son Haberler

MB'de Genel Müdür Yardımcısının Başuzman Kadrosuna Atanması Hukuka Aykırı BulunduHalı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandıDoğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısıİstanbul'da binlerce kişi gazze için yürüdü!Gıdada uygunsuzluğa 1,5 milyar lira ceza kesildi

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?