KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


10 Ağustos 2025 08:42
Kite mühendis olarak atanan biri farklı ünvandan aynı kpss puanıyla tercih yapabilir mi?

İyi günler

Ösym den merkezi alımla kit sözleşmeli personel(mühendis) olarak yerleşen biri, aynı kpss puanı ile ama farklı ünvanla (mesela iktisat mezuniyeti nedeniyle başvurulabilecek kadrolara) tekrar başvuru yapabilir mi?

Ösym yada açıktan alımlar açısından bilgisi olan veya böyle yerleşen var mıdır?

Teşekkürler

