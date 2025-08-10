Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Geçici Görevlendirme Sonrası Kanuni Görev yerine dönmek

Merhabalar,Geçen yıl mazaret tayini ile 12 ay süreli geçici görevli olarak İstanbul'dan Ankara'ya geldim,hala geçici görevim devam ediyor.Kanuni görev yerim olan İstanbul'a tekrar dönmek için dilekçe verdim.Personel Başkanlığından olumsuz gelme durumu olur mu,yoksa geçici olduğum için kabul edilir mi.suan değerlendirmektedir yazıyor.


%90 dönersin.
