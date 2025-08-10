Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Ağustos 2025 12:15
Açık lise sınavları görevli ücretleri yattı mı?

temmuzda yapılan açık lise sınavı görevli ücretleri yatmadı. eylüle mi sarktı acaba bilgisi olan var mı?


wulfgarop
Daire Başkanı
10 Ağustos 2025 12:29
Temmuz ekdersi ile birlikte yatırıldı bizde. idareniz unutmuş olabilir.

Velocıraptor
Genel Müdür
10 Ağustos 2025 12:40

ne kadar sınav başı?


Peyami.safa81
Aday Memur
10 Ağustos 2025 13:04

Bana 1930 tl yatmış tek görev için çok değil mi anlamadım.


TalhaEymenn
Memur
10 Ağustos 2025 14:55
Tek kişilik sınıfsa yani engelli sınıfıysa normal. Bana 3 görev için 5600 tl yattı. Yani 1872 tl gözetmen ücreti yattı geçen hafta.
Peyami.safa81

Bana 1930 tl yatmış tek görev için çok değil mi anlamadım.


TalhaEymenn
Memur
10 Ağustos 2025 14:57
Pardon engelli sınıfı 2000 tl nin üzerinde yatıyor sanırım sizinki salon başkanı ücreti.
Peyami.safa81

Bana 1930 tl yatmış tek görev için çok değil mi anlamadım.

