Milli Eğitim Bakanlığı
10 Ağustos 2025 12:15
açık lise sınavları görevli ücretleri
temmuzda yapılan açık lise sınavı görevli ücretleri yatmadı. eylüle mi sarktı acaba bilgisi olan var mı?

wulfgarop
Daire Başkanı
10 Ağustos 2025 12:29
Temmuz ekdersi ile birlikte yatırıldı bizde. idareniz unutmuş olabilir.
