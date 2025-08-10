açık lise sınavları görevli ücretleri

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Ek ders net 110 lira. Maaş karşılığından fazla derse giren saftır.ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiSınıf öğretmenlerine Rehberlik branşına geçiş imkanı sağlanmalıdırÖğretmen Meslek Kanunu yayınlandıKuşa dönen ek derslerEk Ders Ücreti Düşüklüğü ve Sendikalara ÇağrıOkulumda mutsuzum mobbing.Psikiyatri geçmişi öğretmen güvenlik soruşturmasında sorun yaratır mı?Resen hizmet içi eğitim olur mu?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?