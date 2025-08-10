Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
10 Ağustos 2025 13:02
Evde eğitim talep edebilir miyim?

Merhaba ,sağlık sorunlarım var ve sağlık kurulu raporu ile belgelendirildi.17.yilimi çalışacağım inşallah.Bu yıl sağlıktan dolayı biraz zorlandım.sizce evde eğitim talep etsem nasıl olur ,? Branşım ingilizce.ev ev dolaştırırlar mi


Memur
10 Ağustos 2025 13:06

Mem de tanıdığım kimse yok.tecrubeli olanlar yazarsa sevinirim

