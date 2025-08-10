Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
10 Ağustos 2025 14:27
Kadro hakkında acil

Üniversitede 2 yıllık sözleşmeli personelim.Bir yıl sonra kadroya geçiyorum, geçer geçmez istifa etsem memurların açıktan atama kuralarına başvurup herhangi bir bakanlığa atabilir miyim?


10 Ağustos 2025 14:31

Kadroluya başvurmasın. Onun bekleme süresi var. Sözleşmeliye basvurursun.

