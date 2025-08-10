Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


10 Ağustos 2025 15:35
Teiaş promosyon

2022 ekim ayında almıştık bu sene Ekimde mi alıcaz duyum var mı?


temel12
Şef
10 Ağustos 2025 15:39
ocak 2026 daha öncede ocak ayı idi

insaatçıteknisyen
Şube Müdürü
10 Ağustos 2025 15:50

Ekimde aldık hocam hatta eşim polis bizden bir ay sonra Kasım ayında aldılar


insaatçıteknisyen
Şube Müdürü
10 Ağustos 2025 15:55

21 ekimde teiaş almış 2022 de

Toplam 3 mesaj

