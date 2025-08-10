Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Ağustos 2025 16:41
Bazı arkadaşlar yüksekten uçuyor

2 gün sonra hükümetin verdiği çok komik teklifi gören malum memur sendikası kabul edilemez diyip rest çeker gibi görünecek. Film başlıyor izleyelim görelim.


FırençeskoTotti
10 Ağustos 2025 16:45
Umarım düşük verirler. Vallahi gram üzülmem. Şu malum sen'e üye olan memur düşmanı olan memurcuklar sağolsun.

xyzs
Şef
10 Ağustos 2025 16:46

300-500 tl için eğilenler utansın

FırençeskoTotti, 45 dk. önce
Umarım düşük verirler. Vallahi gram üzülmem. Şu malum sen'e üye olan memur düşmanı olan memurcuklar sağolsun.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026 için zam teklifi 6+6Kamu İşçisi ile MemurMemurlar net memurun sorununu neden yayınlamıyorsun2025 için %12 +%8 +3 bin TL seyyanen,2027 için %9+%8Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24Memurların, toplu görüşme umursamazlığıMemurların 2026-2027 Yılları İçin 8. Dönem Toplu Sözleşme Talepleri (Genel Talepler)Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2000-2008 arasına kademeli emeklilikBanka Promosyonu Anlaşmaları Ne durumda?

Sözlük

anormal derecede sıcak hava 1 takiyye 1 aşk 3 paranoya 1 günaydın sözlük 1 unutmak 1 baaria 1 film replikleri 1

Son Haberler

Volkan Demirel'den Kerem Aktürkoğlu açıklamasıAntalya'nın deniz suyu sıcaklığı, İstanbul ve Ankara'nın sıcak havasını geride bıraktıDenizli honaz'da orman yangını son anda kontrol altına alındıGözaltındaki Rezan Epözdemir neyle suçlanıyor?Bakan Göktaş: Terörden arınmış bir Türkiye istiyoruz

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?