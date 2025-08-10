Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
10 Ağustos 2025 17:31
Parça parça Şark Hizmeti
Arkadaşlar Van şark süresi 3 yıl iken 2.5 yıl sonra Diyarbakıra geçtim oranın süresi 4 yıldı orada da 3.5 yıl yaptım. Şimdi de başka şark ilindeyim buranın şark süresi 5 yıl. şimdi bulunduğum ilde kaç yıl kalırsam çift şark tamamlamış olurum. Merak edenler için süreleri tamamlamadan ayrılma nedenleri birincisi boşanma ikincisi çocuk sağlık sorunu nedeniyle. Teşekkür ederim. Personel şubeden net cevap alamadım daireyi de aradım acmiyorlar.

Quake38
Memur
10 Ağustos 2025 17:38

Ben 1 sene 9 ay olarak hesapladım kendimce. 3 yıllık ve 4 yıllık yerlerdeki kalan 6 aylık süreleri 5 yıllık il bazında hesapladım ama tabiki yönetmelik ne der bilmiyorum düz mantık yaptım ben biraz


Kadir-29
Şef
10 Ağustos 2025 17:54
şuan 3. şark ili 5 yıllık ben 2 yıldır buradayım

RütbesizKomiser
Aday Memur
10 Ağustos 2025 18:19
düz hesap yapılıyor hocam eğer 1 ocağı geçerse atama dönemine tabi oluyor
Quake38, 2 saat önce

Kadir-29
Şef
10 Ağustos 2025 18:40
şimdi ben 3. şark ilinde ne kadar kalırsam çift şark tamamlamış olurum bulunduğum ilin süresi 5 yil
RütbesizKomiser, 1 saat önce
