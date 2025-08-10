KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


10 Ağustos 2025 18:34
Mühendislik'den (4799) İstifa Edip Memurluk (4001) Tercihi Vermek İçin 1 Sene Bekleme Süresi Var mı?

Unvan değişikliği var 1 sene bekleme süresi bunu kapsıyormu yoksa istifa edip KPSS puanıyla direkt tercih yapabilir miyim

