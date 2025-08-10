KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


10 Ağustos 2025 18:34
Mühendislik ten (4799) istifa edip memurluk (4001) tercihi vermek için 1 sene bekleme süresi varmı?

Unvan değişikliği var 1 sene bekleme süresi bunu kapsıyormu yoksa istifa edip KPSS puanıyla direkt tercih yapabilir miyim

Çok Yazılan Konular

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Atama ve Yerleşmeleri Hk.2025/1 Avukat Alım SayısıYıl Bitmeden Alım Yapacak Yerler Var mı?Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı büro memuruAtandığımız Yere Evrak Teslim Etmezsek ?Belediye mi TCDD mi? -EEM35 Yaş Üstü Lisans Mezunu Atanmak İçin Ne Yapmalı ?KİTE Mühendis Olarak Atanan Biri Farklı Ünvandan Aynı KPSS Puanıyla Tercih Yapabilir mi?Milli Savunma Bakanlığında Sosyal Hizmet Uzmanı Hk.Düz Memurlukta Mülakat

Sözlük

unutmak 1 anormal derecede sıcak hava 1 baaria 1 aşk 3 film replikleri 1 paranoya 1 günaydın sözlük 1 takiyye 1

Son Haberler

Türk Deniz Kuvvetleri'nde yapay zeka dönemiTerörsüz Türkiye Komisyonu 3'üncü kez toplanıyorKastamonu Devrekani'de hortum panik yarattıHac ön kayıt ve yenileme başvuruları yarın başlıyorDüdene giren iki kız kardeş boğuldu

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?