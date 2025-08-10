Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Ağustos 2025 19:50
Toplu Sözleşme Teklif

Duyum değil uzaktan bir kaynak ... İlk teklif 8 + 4 ve 7 + 4


10 Ağustos 2025 20:27

Bence yükselteceği son oranlar 10 + 5 ve 8 + 5 yüzdelik olarak kötü değil. (enf hedefine göre hükümetin vereceği max oranlar) Önemli olan yan hakların artırılması ve taban aylığın yükseltilmesi. Onun olması için de memur bu süreçte gündem oluşturabilmesi gerekiyor.

(Seyyanen maaş düzenini bozuyor fakat şuan tek yol bu maalesef)

