2025 2026 Sezonu Süper Lig Tahmin Yarışması 2. Hafta

Maç Başlangıcı : 15 Ağustos 2025 Saat: 21:30

Alanya-Rize

Gençlerbirliği-Antalya

Konya-Gaziantep

Başakşehir-Kayseri

Kasımpaşa-Trabzon

Galatasaray-Karagümrük

Kocaeli-Samsun

Göztepe-Fenerbahçe

Beşiktaş-Eyüp

Keçiörengücü-İstanbul

Pendik-Bandırma

Sakarya-Iğdır

Sarıyer-Bolu

Maç Skoru: Galatasaray-Karagümrük

Yıldızlı maçlar 2 puan, diğer maçlar 1 puan olarak değerlendirilecektir..

--- Hafta birincisine; eğer tek kişi ise +3 puan, 2 kişi ise +2 puan, 3 veya daha fazla kişi ise +1 puan verilecektir.

--- Bir maçı sadece bir kişi bilmişse o yarışmacıya +3 puan verilecektir.

---Skor Tahminini doğru bilen tek kişi ise 3 puan alacaktır. Bilenler 1 den fazla olursa her yarışmacı 1 puan alacaktır.