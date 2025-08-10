Gündem \ Spor
Editörler : supporters.alex 10


10 Ağustos 2025 19:55
2025 2026 Sezonu Süper Lig Tahmin Yarışması 2. Hafta

Maç Başlangıcı : 15 Ağustos 2025 Saat: 21:30

Alanya-Rize

Gençlerbirliği-Antalya

Konya-Gaziantep

Başakşehir-Kayseri

Kasımpaşa-Trabzon

******************************

Galatasaray-Karagümrük

Kocaeli-Samsun

Göztepe-Fenerbahçe

Beşiktaş-Eyüp

*****************************

Keçiörengücü-İstanbul

Pendik-Bandırma

Sakarya-Iğdır

Sarıyer-Bolu

Maç Skoru: Galatasaray-Karagümrük

Yıldızlı maçlar 2 puan, diğer maçlar 1 puan olarak değerlendirilecektir..

--- Hafta birincisine; eğer tek kişi ise +3 puan, 2 kişi ise +2 puan, 3 veya daha fazla kişi ise +1 puan verilecektir.

--- Bir maçı sadece bir kişi bilmişse o yarışmacıya +3 puan verilecektir.

---Skor Tahminini doğru bilen tek kişi ise 3 puan alacaktır. Bilenler 1 den fazla olursa her yarışmacı 1 puan alacaktır.

2025 2026 Sezonu Süper Lig Tahmin Yarışması 1. Hafta

