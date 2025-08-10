Hafta sonu iş grubundan sürekli mesaj yazmak?

Ben de adaylığım kalkana kadar alttan alma uğruna kurumda unvanimdan başka bir iş yaptım ama sonra o iş benim üstüme sindi. Herkes o pozisyonu benim asıl işim sandı. Kendi yerime geçene kadar canım çıktı ve hala da her fırsatta eski yerime geçirmeye çalıştılar. Sonuçta laftan anlamayanlara durumu BAĞIRARAK anlattım. Sonra da kızdığım için sanki ben sucluymusum sandılar. Ama hiçbir önemi yok. Ben kendimin haklı olduğunu biliyorum. Allah da herkesin yaptığını görüyor. Sonunda çabam ve sabrimla Allah bana çok daha güzelini nasip etti. Cansu hanım, kendini ezdirme. Senden ses çıkmadığını gören adam sana istediğini yaptırmaya devam eder. Sana yapılan zulme sessiz kalmak zorunda değilsin. Durumdan rahatsız olduğunu bildir. Laftan anlamıyorsa farklı yöntem dene. Rabbim yardımcın olsun. Zulüm çok kötü bir şey. Zulmetmemek gerektiği gibi zulme ugramamak da gerekir.

trabzonlucansu, 47 dk. önce ama 3.yilim dolmadı sozlesmeliyim ondan birkaç adım daha yumuşak konusuyorum