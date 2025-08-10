KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
10 Ağustos 2025 19:56
Hafta sonu iş grubundan sürekli mesaj yazmak?
Hafta sonu veya mesai saati dışında dinlemeden sürekli mesaj atılıyor. cevap vermeyince ise mesai saati falan dinlemem cevap vereceksiniz diyor yöneticim. artık bıktım, yoruldum. gruptan soru sorduğunda durumu açıklayınca iş gruptan çok bildirim geliyor susar mısın, diyor kalabalık grup içerisinde. gerçekten beynim ağrıyor. FIKIR VERIN LÜTFEN

VHKİ-MEB
Şef
10 Ağustos 2025 20:35
İş en iş?

trabzonlucansu
Aday Memur
10 Ağustos 2025 20:36
normal hafta içi8 -5
VHKİ-MEB, 1 saat önce
İş en iş?

VHKİ-MEB
Şef
10 Ağustos 2025 20:36
ne*
VHKİ-MEB, 1 saat önce
İş en iş?

VHKİ-MEB
Şef
10 Ağustos 2025 20:37
Ne işi?
trabzonlucansu, 1 saat önce
normal hafta içi8 -5

trabzonlucansu
Aday Memur
10 Ağustos 2025 20:38
ne demek ne işi?
VHKİ-MEB, 1 saat önce
Ne işi?

VHKİ-MEB
Şef
10 Ağustos 2025 20:40
Ne iş yapıyon?
trabzonlucansu, 1 saat önce
ne demek ne işi?

trabzonlucansu
Aday Memur
10 Ağustos 2025 20:40
düz memur
VHKİ-MEB, 59 dk. önce
Ne iş yapıyon?

VHKİ-MEB
Şef
10 Ağustos 2025 20:44
Atamaz. Allah işkolik yöneticiden hepimizi korusun. Bir daha atarsa "Ben haftasonları çalışmıyorum" de sen de.

trabzonlucansu
Aday Memur
10 Ağustos 2025 20:45
vallahi yordu, böyle bir cevap versem iyice kavga cikacak
VHKİ-MEB, 55 dk. önce
Atamaz. Allah işkolik yöneticiden hepimizi korusun. Bir daha atarsa "Ben haftasonları çalışmıyorum" de sen de.

VHKİ-MEB
Şef
10 Ağustos 2025 20:48
Bazen iş yerlerinde gerginlik olur. Bana da zulmettiler. Ben de birine kükredim. Bir süre soğuk havalar esti. En kısa zamanda da görev yerimi degistirdim. Kimsenin kölesi değilim.
trabzonlucansu, 54 dk. önce
vallahi yordu, böyle bir cevap versem iyice kavga cikacak

trabzonlucansu
Aday Memur
10 Ağustos 2025 20:49
haklısınız :(
VHKİ-MEB, 51 dk. önce
Bazen iş yerlerinde gerginlik olur. Bana da zulmettiler. Ben de birine kükredim. Bir süre soğuk havalar esti. En kısa zamanda da görev yerimi degistirdim. Kimsenin kölesi değilim.

VHKİ-MEB
Şef
10 Ağustos 2025 20:50
Yumuşak olma ezilirsin...
trabzonlucansu, 50 dk. önce
haklısınız :(

trabzonlucansu
Aday Memur
10 Ağustos 2025 20:52
ama 3.yilim dolmadı sozlesmeliyim ondan birkaç adım daha yumuşak konusuyorum
VHKİ-MEB, 49 dk. önce
Yumuşak olma ezilirsin...

VHKİ-MEB
Şef
10 Ağustos 2025 21:15
Ben de adaylığım kalkana kadar alttan alma uğruna kurumda unvanimdan başka bir iş yaptım ama sonra o iş benim üstüme sindi. Herkes o pozisyonu benim asıl işim sandı. Kendi yerime geçene kadar canım çıktı ve hala da her fırsatta eski yerime geçirmeye çalıştılar. Sonuçta laftan anlamayanlara durumu BAĞIRARAK anlattım. Sonra da kızdığım için sanki ben sucluymusum sandılar. Ama hiçbir önemi yok. Ben kendimin haklı olduğunu biliyorum. Allah da herkesin yaptığını görüyor. Sonunda çabam ve sabrimla Allah bana çok daha güzelini nasip etti. Cansu hanım, kendini ezdirme. Senden ses çıkmadığını gören adam sana istediğini yaptırmaya devam eder. Sana yapılan zulme sessiz kalmak zorunda değilsin. Durumdan rahatsız olduğunu bildir. Laftan anlamıyorsa farklı yöntem dene. Rabbim yardımcın olsun. Zulüm çok kötü bir şey. Zulmetmemek gerektiği gibi zulme ugramamak da gerekir.
trabzonlucansu, 47 dk. önce
ama 3.yilim dolmadı sozlesmeliyim ondan birkaç adım daha yumuşak konusuyorum

trabzonlucansu
Aday Memur
10 Ağustos 2025 21:17
Çok teşekkür ederim, sizlerin de bu zorlu yıllardan geçtiğiniz duymak üzdü.
VHKİ-MEB, 24 dk. önce
Ben de adaylığım kalkana kadar alttan alma uğruna kurumda unvanimdan başka bir iş yaptım ama sonra o iş benim üstüme sindi. Herkes o pozisyonu benim asıl işim sandı. Kendi yerime geçene kadar canım çıktı ve hala da her fırsatta eski yerime geçirmeye çalıştılar. Sonuçta laftan anlamayanlara durumu BAĞIRARAK anlattım. Sonra da kızdığım için sanki ben sucluymusum sandılar. Ama hiçbir önemi yok. Ben kendimin haklı olduğunu biliyorum. Allah da herkesin yaptığını görüyor. Sonunda çabam ve sabrimla Allah bana çok daha güzelini nasip etti. Cansu hanım, kendini ezdirme. Senden ses çıkmadığını gören adam sana istediğini yaptırmaya devam eder. Sana yapılan zulme sessiz kalmak zorunda değilsin. Durumdan rahatsız olduğunu bildir. Laftan anlamıyorsa farklı yöntem dene. Rabbim yardımcın olsun. Zulüm çok kötü bir şey. Zulmetmemek gerektiği gibi zulme ugramamak da gerekir.
