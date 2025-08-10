Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
10 Ağustos 2025 20:31
Görev süresi bitmeden boşanma - Yardım

Hayırlı Akşamlar, Şark gelmeden önce batı ilinden eş durumu ile doğu ilinin bir ilçesine geldim, burasının görev süresi 3 yıl ve ben neredeyse 2 yıla yaklaştım. Boşanma sonrası buradan ayrılmak istediğimde 7 adet batı ili seçip gidersem kendi devrelerime seneye şarka geldiğinde bende buna tabi oluyor muyum yoksa gittiğim ilin görev süresine mi tabi olacağım. Puan sisteminden dolayı bunu avantaja çevirebilir miyim.

