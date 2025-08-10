Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
10 Ağustos 2025 21:00
Ckys düsme ve izin kullanimi

2025 Haziran iller arası atamam.oldu, ckys düştüm izin kullanıp ayrılış yapabilirim degilmi? Yıllık izin kullanmak atamayı etkilermi

