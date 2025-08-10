Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Ağustos 2025 21:14

"Toplu Sözleşme İkramiyesi ______________" boşluğu doldurun
Ben bu ücreti mantıklı bulmuyorum çünkü 1- Sırf bu ücreti almak için sendikalara üye olanlar var 2- Yüzde ikinin üstünde olmayan daha üretken sendikalar 3- Geçmiş döneme ait düşük alınan zama karşı kazanım diye gösterildi diye düşünüyorum

Bu ankete 24 dakikada, 1 kişi oy kullandı

Ben bu ücreti mantıklı bulmuyorum çünkü 1- Sırf bu ücreti almak için sendikalara üye olanlar var 2- Yüzde ikinin üstünde olmayan daha üretken sendikalar 3- Geçmiş döneme ait düşük alınan zama karşı kazanım diye gösterildi diye düşünüyorum

Çok Yazılan Konular

Ek ders net 110 lira. Maaş karşılığından fazla derse giren saftır.ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiKuşa dönen ek derslerSınıf öğretmenlerine Rehberlik branşına geçiş imkanı sağlanmalıdırÖğretmen Meslek Kanunu yayınlandıOkulumda mutsuzum mobbinge uğruyorum.Ek Ders Ücreti Düşüklüğü ve Sendikalara ÇağrıPsikiyatri geçmişi öğretmen güvenlik soruşturmasında sorun yaratır mı?Resen hizmet içi eğitim olur mu?

Sözlük

takiyye 1 baaria 1 paranoya 1 film replikleri 1 unutmak 1 aşk 3 günaydın sözlük 1 anormal derecede sıcak hava 1

Son Haberler

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone deprem açıklamasıKestiği ağacın altında kalan adam hayatını kaybettiBakan Göktaş: Ekiplerimiz psikososyal destek çalışmalarına başladıMeryem öğretmen 41 gün dayanabildiSabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaklara deprem uyarısı

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?