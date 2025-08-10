KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Gsb destek personeli puan

2024 kpss ortaöğretim puanım 85 destek GSB personeli alımına başvurmak istiyorum.

Bu yıl lisanstan mezun oldum. Kpss lisansa başvurmadim ve girmeyecegim. Personel alımına Başvurumda herhangi bir aksaklık olur mu ?

