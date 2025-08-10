Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


10 Ağustos 2025 22:58
Mazeret Tayini İptali (Yönetmelik "İsterse Yerinde Kalabilir")

Hemşireyim, eşimin mazereti sona erdiği için eski görev yerime atamam "il sağlık müdürlüğü tarafından belirlenmek üzere" olarak gerçekleşti. Fakat yönetmelikte "isterse yerinde kalabilir" ibaresi varmış kısacası ayrılış yapmazsam ne olur?

