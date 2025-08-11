Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


11 Ağustos 2025 00:59
tcdd
başvuru yapılmıyor okul tipi bölüm mekatronik yazıyor ama başvuru yapamıyorum

Çok Yazılan Konular

Malmüdürlerinin Türkiye Geneli Son DurumuÜniversite destek personeli mi yoksa gsb destek personeli mi ?Gsb elektrik bakım onarım ne işi yaparTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)4b sözleşmeli personel sözleşme yenilememeÇevre Bakanlığı ve Çevre Uzman Yardımcılığı HakkındaKültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek KurumuGSB alımındaki orta öğretim başvurusunda yükseköğretim'de öğrenci olmaması detayı?

Sözlük

aşk 3 unutmak 1 günaydın sözlük 1 film replikleri 1 anormal derecede sıcak hava 1 paranoya 1 baaria 1

Son Haberler

Sendika Genel Kurulunda Bir Üye Hatalı İse Tüm Kararlar Geçersiz Midir?11 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıklarıBakan Yerlikaya: Bir can kaybımız varSındırgı depremi sonrası artçılar korkutuyor!İşe yürüyerek gitmek kanser riskini azaltıyor!

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?