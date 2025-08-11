Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Malmüdürlerinin Türkiye Geneli Son DurumuÜniversite destek personeli mi yoksa gsb destek personeli mi ?Gsb elektrik bakım onarım ne işi yaparTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)4b sözleşmeli personel sözleşme yenilememeÇevre Bakanlığı ve Çevre Uzman Yardımcılığı HakkındaKültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek KurumuGSB alımındaki orta öğretim başvurusunda yükseköğretim'de öğrenci olmaması detayı?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?