11 Ağustos 2025 01:24
Cipsler alindi, kolalar dolduruldu

Heyecan dorukta

son yillarda her sey cok pahalandi

tiyatroya gitmek istiyordum ama bilet fiyatlari ucmus

Bir onerim var bu tiyatro 2 yilda 1 olmasin her yil olsun

boylelikle bizim gibi anadoluda yasayan insanlar tiyatro ile daha cok icice olsun

Simdi tiyatrodaki oyunculara gelirsek

bir tarafta nami diger memurun hakkini almak disinda her konuda konusan ve uzman olan herbokolog

ali basgan var

her sozlesme doneminde istediklerinin cok cok altina imza atan malumsenin malum baskani

valla ben cipsimi aldim kolami doldurdum

bir an evvel ilk teklif verilsin, gorelim istedigi yerine ali efendinin avcuna ne verilcek ve iscilerden ne kadar fark yiyecez

gorelim

baslasin artik toplu sozlesme tiyatrosu ...,

