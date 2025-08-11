Karma eğitimden razı değilim.

insan kendi bildiğinden mesuldur.

ben bir kaç dakika önce instagramda bir reels gördüm. Videoda kızlar ve erkekler sınıfta birbirlerini havaya atmaya oynuyorlardı. Sonra kızlardan biri erkeği tutayım derken eli yanlışlıkla erkeğin uzvuna temas etti. Sonra da buna güldüler. Arkasına hayat şaşırtır bazen şarkısı koymuşlar. Videosunu internette paylaşılmış. Videosu burada

https://www.instagram.com/reel/DJn7G0xoBMC/

Ve bu videoya gelen yorumlar zaten başka bir konu. bir diğer videoda bir erkek çocuğu gidiyor sınıfta kız arkadaşına kızın çorabını yırtma "şakası" yapıyor. Tahminimce böyle tonlarca örnek var. Sınıflar liseler ahıra dönmüş durumda. Ortalama bir öğretmen hem mevzuatla hem çağın değişmesiyle nerdeyse etkisiz eleman. Azıcık kalmış olan çocuklar dünyada ahirette gülsün diye uğraşan öğretmenlerin ellerinden öpüyorum.

Şimdi kimsenin beni kınamasından korkmuyorum. Bu asla normal bir olay değil.

Ayrıca olay tek bir tane de değil. 200 300den fazla öğrencisi olan nerdeyse her lisenin "itiraf" sayfası var. Burda öğrencilerin normallerinin ne olduğunu veliler öğretmenler insanlar YETKİLİLER bakarsa bu olayın ehemmiyetini çok daha iyi kavrarlar.

Bakın dikkat ederseniz kendi diğer öğretmen arkadaşlardan duyduklarımı yazmıyorum. Çünkü ben şöyle duymuştum demenin bir etkisi olacağını sanmıyorum. İnternet herkesin önünde neden kimse bu durumu umursamıyor. İnsanlar internetin nasıl dehşet bir hızla dejenerasyon yaydığının farkında değilmiş gibi davranıyorlar. Çünkü ortalama akla sahip bir insan bunun farkındadır.

Şimdi siz bunu normal karşılayabilirsiniz. Ben karşılamıyorum. Asla bir insanın böyle bir ortamda "eğitim" almasını da istemiyorum. Ama kimseyi zorlayamayız.

Karma eğitim isteğe bağlı olmalıdır. Bu konu gerçekten çok önemlidir.

Benim elimden buraya post açmak geliyor buyrun açtım. ben razı değilim.