YARI ZAMANLI ÇALIŞMA GÜNCEL

Sağlık Bakanlığı 04.08.2025 tarihi itibariyle Özlük personelinin girebilmesi için Yarı zamanlı ekranını açmıştır. İlgili yazı müdürlüklere gelmiştir.. Cumhurbaşkanlığı yönetmeliğinde bahsedilen yönetici vs. gibi yararlanamayacak olanlar hariç meslek ayrımına gidilmemiştir. İsteyen herkes amirinin onayıyla kullanabilir.

