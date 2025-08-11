KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


11 Ağustos 2025 09:50
Kurumlar arası geçiş hakkında

Selamlar, kit kurumuna 4b sözleşmeli personel olarak MERKEZİ ATAMA İLE atanan bir mühendis,

ileride yine mühendis ünnavı için açılacak farklı bir kurumun AÇIKTAN alımına başvurabilir mi?


gafamrahat
Aday Memur
11 Ağustos 2025 09:51

yani merkeziden 4b mühendis olarak atanan personel aynı kpss puanı ile AÇIKTAN 4b mühendis olarak atanabilir mi?

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Atandığımız Yere Evrak Teslim Etmezsek ?2026 Lisans Alımı Hk.Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı büro memuruYıl Bitmeden Alım Yapacak Yerler Var mı?TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Atama ve Yerleşmeleri Hk.Düz Memurlukta MülakatKİTE Mühendis Olarak Atanan Biri Farklı Ünvandan Aynı KPSS Puanıyla Tercih Yapabilir mi?Kurumlar arası geçiş hakkındaAskerlikle İlgisi BulunmamakBelediye mi TCDD mi? -EEM

Sözlük

paranoya 1 anormal derecede sıcak hava 1 eren bülbül 1 Zerengökçe 1 baaria 1 aşk 1

Son Haberler

Kayseri'de 14 katlı apartmanda yangın çıktıDolar/TL Yükselişini Sürdürüyor: Güncel Döviz KurlarıTürk-İslam dönemi mezar taşları dijital hafızaya taşınacakMemurun toplu sözleşme süreci devam ediyorAltının gramı 4 bin 410 liradan işlem görüyor

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?