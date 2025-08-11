KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Kurumlar Arası Geçiş Hk.

Selamlar, kit kurumuna 4b sözleşmeli personel olarak MERKEZİ ATAMA İLE atanan bir mühendis,

ileride yine mühendis ünnavı için açılacak farklı bir kurumun AÇIKTAN alımına başvurabilir mi?


gafamrahat
Aday Memur
11 Ağustos 2025 09:51

yani merkeziden 4b mühendis olarak atanan personel aynı kpss puanı ile AÇIKTAN 4b mühendis olarak atanabilir mi?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
11 Ağustos 2025 12:15

KİT'ler 4b olarak personel almıyor. 399'a tabi personel çalıştırıyorlar ayrıca kitlerde belli bir süre çalışma şartı vardı (muhtemelen hala var tercih verdiğiniz kılavuzu okuyunuz) bunu sağlamadan başka bir kamu kurumuna atamanız yapılmayabilir. Kılavuzu iyice okuyunuz.

