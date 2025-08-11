Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
11 Ağustos 2025 10:23
Lisede hangi sınıf seviyesi seçilmeli.

arkadaşlar branş öğretmeni bu yıl hangi sınıfları seçmeli. 9-10-11-12 arasından. geçen sene 9 lara giren arkadaş maarif modeli olayından dolayı çok zorlandı. sürekli etkinlik olduğu için konular tam yetişmemiş. yeni sistem sınav kağıtlarını değerlendirmek te baya uzun sürüyor. öğrenciler eski tip derse alışık olduğu için yapılan dersi dersten saymıyormuş. bende böyle duyunca korktum. on ikinci sınıflara bu yıl girdim ve onların psikolojisini yaşadım onlarla beraber. bu yüzden bu yıl 12 almak istemiyorum. geriye 10-11 kalıyor. bu yıl 10 lara da maarif modeli var. eğer maarif modeli uygulanan sınıf alırsam nasıl dersleri eğlenceli ve öğretici yaparım sizden tiyo almak isterim.

