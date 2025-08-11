Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Becayiş istiyor
11 Ağustos 2025 10:59
İller Arası Becayiş Hk.

yeni başlayan bir 4/D li işçi iller arası becayiş hakkına sahip mi belli bir süresi var mı kesin bilgisi olan var mı

