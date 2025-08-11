Sınavlı - Sınavsız POLEMİĞİ

Sınavsız giren sınavla girenden FAZLA A-LA-MAZ. Hiç eğip bükmeye gerek yok. Sendika sadece bunu ses getirecek şekilde gündem yapsa bile arif olan anlar. İşçi arkadaşlar da gereksiz hassasiyet yapmasın lütfen. İşçinin aldığına ÇOK DEMİYORUM, MEMURA AZ DİYORUM.

