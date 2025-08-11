Hakem heyeti oyunları

Bir toplu sözleşme dönemine daha geldik ve 3 tarafımız var

1 : memnunsen, hangi tarafta olduğu bilinmiyor.

2: işveren, devlet tarafında

3: hakem heyeti,

Hakem heyetinin amacı yukarda ki memur tarafını desteklemesi gereken memnun sen ile devlet toplu sözleşmede anlaşamassa tarafsız!! bir şekilde bir oran belirlemek, yani son kararı hakem heyeti veriyor. Bu yılda büyük ihtimal onlar karar verecek.

çünkü işçilerin grev hakları olduğu için, işçiler grev bahanesiyle yüksek bir zam oranı aldılar ve en düşük işçi maaşı en düşük memur maaşının yaklaşık %70-80 fazlası oldu, memur toplu sözleşmesi ile bu oran %50'lere düşecektir bu da şu demek amir konumunda memur 50 bin alırken işçi 75 alacak, bunda bir mantık yok.

Aslında işçilerin yüksek alması dolaylı olarak bize de yarıyor çünkü bizde çıkıp biz de bunu hak ediyoruz diyebiliyoruz.

Peki bu hakem heyinde kim var, toplam 11 kişi var.

https://kesk.org.tr/2019/08/23/7-soruda-kamu-gorevlileri-heyeti-kurulu-nedir/

( kesk üyesi değilim)

Burda açıklamış 11 üyeden 7 kişiyi cumhurbaşkanı seçiyor.

Yani burda tarafsız!! hakem heyeti diye bi şey yok, peki oyunu kurallarına göre oynamayıp tabiri caizse hile yapan hükümet tarafına karşı bizden yana olduğunu iddia eden memnunsen sen nasıl bu hikeyi bertaraf edeceksiz. Belki sende oyunu kurallara göre oynamamalısın.

Belki sende grev konusunda oyunun kurallarını bozmalısın,

Alınacak düşük zam oranı karşısında.